«Боритесь, чтобы всё вернулось на свои места». Надаль обратился к фанатам

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выразил уверенность в скором возвращении тенниса. Из-за пандемии коронавируса сезон был прерван, но испанец обратился к любителям тенниса с мотивационной речью.
«Иногда жизнь преподносит неприятные сюрпризы, когда мы этого меньше всего ждём. Иногда мы проигрываем матчи, которые, казалось бы, выиграли. Иногда тело не слушается в самый неподходящий момент. И иногда жизнь разделяет нас с теми, кого мы больше всего любим.
В такие моменты нужно собраться с силами. Мы должны показать сами себе, что есть выход. Надейтесь на тех, кто всегда был рядом. И боритесь, чтобы всё вернулось на свои места.
Говоря проще, каждый должен найти в себе силы, чтобы пережить этот период. Мы вернёмся с ещё большим желанием обнять друг друга. Мы вернёмся, чтобы сыграть новые матчи, снова будем вместе. Это и станет главной победой», — сказал Надаль в видеообращении, которое было размещено на сайте его академии.
- 4 мая 2020
-
21:15
-
19:51
-
18:37
-
18:27
-
17:44
-
17:31
-
16:56
-
16:15
-
15:55
-
13:54
-
12:51
-
12:31
-
11:51
-
11:25
-
11:09
-
10:29
-
10:10
-
09:49
-
09:22
-
04:19
-
00:36
- 3 мая 2020
-
22:32
-
21:18
-
19:19
-
17:59
-
17:18
-
14:54
-
13:42
-
11:45
-
11:02
-
09:58
-
09:35
- 2 мая 2020
-
23:35
-
22:46
-
18:03