Шарапова и Джокович проведут совместный прямой эфир в «Инстаграме»

Сербский теннисист Новак Джокович и российская теннисистка Мария Шарапова, завершившая карьеру, проведут совместный прямой эфир в «Инстаграме». Прямой эфир прославленные спортсмены проведут во вторник, 5 мая. Начало — в 20:00 мск.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Джоковича.
18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров сначала заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля, затем — до 3 августа. При этом до сих пор неизвестно, когда точно возобновится сезон.
Из-за коронавируса уже отменили Уимблдон, а «Ролан Гаррос» был перенесён на осень. Пока неизвестно, состоится ли US Open.
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