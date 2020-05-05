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«Будто только проснулась». Анастасия Павлюченкова опубликовала фото из фотосессии

«Будто только проснулась». Анастасия Павлюченкова опубликовала фото из фотосессии
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме».

«Эта фотосессия была сделана в марте в Калифорнии талантливым фотографом Радкой Лейтмеритц. Её идея была показать меня такой, какая я есть. Как будто только проснулась. Мне очень понравился этот опыт», — написала Павлюченкова.

Посмотреть фотографию можно в "инстаграме" Анастасии Павлюченковой.

Павлюченкова является четвертьфиналисткой всех турниров «Большого шлема» в одиночном и парном разрядах. В одиночном рейтинге WTA, замороженном из-за приостановки сезона, Анастасия занимает 30-е место.

Напомним, теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

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