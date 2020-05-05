«Ностальгия». Мария Шарапова опубликовала фото с модного бала в Нью-Йорке

Бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фото с бала Института костюма Met Gala, который прошёл в прошлом году в Нью-Йорке.

«Ностальгия», — написала Шарапова.

Посмотреть фотографию можно на странице Марии Шараповой в "Инстаграме".

Бал Met Gala – одно из главных модных событий года. Темой бала в 2019 году был стиль бурлеск.

Напомним, теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

Сегодня, 5 мая, Мария Шарапова проведёт совместный прямой эфир в «Инстаграме» с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.