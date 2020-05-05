«Это вам не шуточки». Арина Соболенко опубликовала откровенное фото в свой день рождения

Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме». На ней теннисистка, на которой надеты только джинсы, держит в руках розу. Сегодня, 5 мая, Соболенко исполнилось 22 года.
«22… это вам не шуточки», — написала Соболенко.
Посмотреть фотографию можно на странице Арины Соболенко в "Инстаграме".
В конце февраля Соболенко стала победительницей турнира в Дохе (Катар). В финале 21-летняя белоруска одолела представительницу Чехии Петру Квитову со счётом 6:3, 6:3. В рейтинге WTA, замороженном в середине марта из-за приостановки сезона, Соболенко занимает 11-ю строчку.
Напомним, теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.
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