Новак Джокович нарушил карантин в Испании, вернувшись на корт
Первая ракетка мира серб Новак Джокович нарушил карантин в Испании.
Вчера, 4 мая, Джокович опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, на котором он играет в теннис на грунтовом корте в испанской городе Марбелья. Карантин в Испании был частично снят, с 4 по 10 мая спортсмены могут тренироваться на открытом воздухе, однако тренировки на теннисных кортах по-прежнему запрещены, сообщается в заявлении Федерации тенниса Испании.
Напомним, теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.
Сегодня, 5 мая, Новак Джокович проведёт совместный прямой эфир с бывшей первой ракеткой мира Марией Шараповой.
Джокович после самоизоляции вернулся на корт
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