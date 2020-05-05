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«Добро пожаловать в семью». Анна Калинская завела собаку

«Добро пожаловать в семью». Анна Калинская завела собаку
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анна Калинская опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию со щенком.

«Добро пожаловать в семью, маленький», — написала Калинская.

Посмотреть фотографию можно на странице Анны Калинской в «Инстаграме».

Калинская занимает 112-ю строчку в рейтинге WTA, который был заморожен из-за приостановки сезона. На турнире в Акапулько (Мексика), который проходил с 24 по 29 февраля, Калинская завершила выступление в первом круге, уступив представительнице Словении Тамаре Зиданшек со счётом 3:6, 4:6.

Напомним, теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

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