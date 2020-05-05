«Добро пожаловать в семью». Анна Калинская завела собаку
Российская теннисистка Анна Калинская опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию со щенком.
«Добро пожаловать в семью, маленький», — написала Калинская.
Посмотреть фотографию можно на странице Анны Калинской в «Инстаграме».
Калинская занимает 112-ю строчку в рейтинге WTA, который был заморожен из-за приостановки сезона. На турнире в Акапулько (Мексика), который проходил с 24 по 29 февраля, Калинская завершила выступление в первом круге, уступив представительнице Словении Тамаре Зиданшек со счётом 3:6, 4:6.
Напомним, теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.
Читайте также
- 5 мая 2020
-
11:40
-
11:34
-
10:38
-
10:33
-
09:44
-
09:20
-
00:49
-
00:18
- 4 мая 2020
-
23:26
-
23:19
-
21:15
-
19:51
-
18:37
-
18:27
-
17:44
-
17:31
-
16:56
-
16:15
-
15:55
-
13:54
-
12:51
-
12:31
-
11:51
-
11:25
-
11:09
-
10:29
-
10:10
-
09:49
-
09:22
-
04:19
-
00:36
- 3 мая 2020
-
22:32
-
21:18
-
19:19
-
17:59
Партнерский контент