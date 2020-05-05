Теннисист из Египта дисквалифицирован за договорные матчи. В 2018-м был отстранён его брат

21-летний египетский теннисист Юссеф Хоссам был пожизненно дисквалифицирован за участие в договорных матчах. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе Tennis Integrity Unit.

В период с 2015 по 2019 год теннисист нарушил антикоррупционный теннисный регламент 21 раз. В настоящий момент Хоссам занимает 820-ю строчку в рейтинге ATP, лучшим результатом в его карьере является 291-е место.

Почти два года назад, 4 июля 2018 года, старший брат Юссефа Карим Хоссам был признан виновным в участии в ряде договорных матчей и получил пожизненную дисквалификацию от ITF. Помимо запрета на участие в профессиональных соревнованиях Карим был оштрафован на $ 15 тыс.