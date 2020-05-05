«Бегу ради благого дела». Доминик Тим принял участие в благотворительном забеге
Третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим принял участие в благотворительном забеге Wings for Life World Run, который состоялся 3 мая. Тим опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию, сделанную во время забега.
«Бегу ради благого дела», — подписал снимок Тим.
Посмотреть фотографию можно на странице Доминика Тима в "Инстаграме".
Доминик Тим — победитель 16 турниров ATP в одиночном разряде. В этом году 26-летний австриец добрался до финала Australian Open, где уступил сербу Новаку Джоковичу.
Напомним, теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.
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