Рафаэль Надаль: думаю, этот сезон потерян. Я больше беспокоюсь об Australian Open – 2021

Вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал приостановку теннисного сезона из-за пандемии коронавируса.

«Я надеюсь, теннис вернётся до конца года, но, к несчастью, не думаю, что это возможно. Я бы подписался на то, чтобы уже начать подготовку к 2021 году. Я больше беспокоюсь об Australian Open-2021, нежели о конце этого года. Мне кажется, 2020 год практически потерян. Я надеюсь, мы сможем начать играть в следующем году», — приводит слова Надаля El Pais.

Напомним, теннисный сезон возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

Вчера, 4 мая, Рафаэль Надаль обратился к любителям тенниса с мотивационной речью.