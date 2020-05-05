«Красота в глазах смотрящего». Даяна Ястремская опубликовала фото в купальнике

Украинская теннисистка Даяна Ястремская опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию.

«Красота в глазах смотрящего», — написала Ястремская.

Посмотреть фотографию можно на странице Даяны Ястремской в "Инстаграме".

Даяна Ястремская — победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде. В прошлом году спортсменка выиграла турниры в Страсбурге (Франция) и Хуахине (Тайланд), в 2018 году — турнир в Гонконге. В настоящий момент украинка занимает 25-ю строчку в рейтинге WTA, замороженном из-за приостановки сезона.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.