Тейлор Фритц: провести US Open в конце августа будет нереально

Американский теннисист Тейлор Фритц прокомментировал ситуацию с проведением Открытого чемпионата США.

«Цель – провести US Open, но лично я не знаю, как организаторы смогут справиться с этим. Названа конкретная дата, но мне кажется, сейчас это нереально. Они хотят быть оптимистами, но это тяжело», — приводит слова Фритца Reuters.

Планируемые даты проведения турнира — с 26 августа по 8 сентября.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

Ранее Ассоциация тенниса США (USTA) выступила с заявлением о возможности переноса US Open — 2020 в другой город или на другое время.