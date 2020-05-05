Тейлор Фритц: провести US Open в конце августа будет нереально
Американский теннисист Тейлор Фритц прокомментировал ситуацию с проведением Открытого чемпионата США.
«Цель – провести US Open, но лично я не знаю, как организаторы смогут справиться с этим. Названа конкретная дата, но мне кажется, сейчас это нереально. Они хотят быть оптимистами, но это тяжело», — приводит слова Фритца Reuters.
Планируемые даты проведения турнира — с 26 августа по 8 сентября.
Напомним, теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.
Ранее Ассоциация тенниса США (USTA) выступила с заявлением о возможности переноса US Open — 2020 в другой город или на другое время.
Ассоциация тенниса США выступила с заявлением о сроках проведения US Open
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