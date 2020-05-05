«Я не боюсь этого и никогда не боялся». Глава WTA Стив Саймон поддержал объединение с ATP

Глава WTA Стив Саймон прокомментировал возможное объединение WTA и ATP туров во время пандемии коронавируса.
«Я не боюсь объединения и никогда не боялся. Я бы в первую очередь поддержал это решение, потому что, когда бизнес и стратегические принципы туров связаны, это необходимо сделать. Очевидно, к этому ведёт долгая и извилистая дорога, но я думаю, в этом есть смысл.
Это не попытка спасти WTA. У нас всё будет хорошо, но если мы сделаем правильный шаг и наконец-то объединим наш спорт, WTA-тур сможет оказать этому серьёзную поддержку.
Сейчас мы соревнуемся друг с другом. Соревнуемся за болельщиков, партнёров, спонсоров, как и за телетрансляции. Объединившись, мы сможем агрегировать активы.
Настало уникальное время. Кризис и прочие трудности иногда могут предоставить новые возможности», — приводит слова Саймона New York Times.
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