Немец Ханфман выиграл первый турнир с игроками ATP после карантина

В Германии завершился выставочный турнир, в котором приняли участие восемь теннисистов. Эти соревнования стали первыми после приостановки сезона из-за пандемии коронавируса.
Турнир проходил по круговой системе, а его участниками стали игроки из-за пределов топ-100 рейтинга ATP. Среди них был и немец Дастин Браун, победивший на Уимблдоне в 2015 году Рафаэля Надаля.
Браун в итоге одержал пять побед при двух поражениях. Такие же результаты продемонстрировали его соотечественник Янник Ханфман и британец Ян Хоински. Ханфман и Браун в итоге разыграли финал. Ханфнам одержал победу со счётом 4:2, 4:0.
Хоински в матче за третье место победил ливанца Беньямина Хассана со счётом 4:3, 4:2.
Все игроки получили деньги за участие. Кроме того, они боролись за призовой фонд в размере € 3 тыс.
- 5 мая 2020
-
18:08
-
15:43
-
14:57
-
14:50
-
13:33
-
12:58
-
12:30
-
11:40
-
11:34
-
10:38
-
10:33
-
09:44
-
09:20
-
00:49
-
00:18
- 4 мая 2020
-
23:26
-
23:19
-
21:15
-
19:51
-
18:37
-
18:27
-
17:44
-
17:31
-
16:56
-
16:15
-
15:55
-
13:54
-
12:51
-
12:31
-
11:51
-
11:25
-
11:09
-
10:29
-
10:10
-
09:49