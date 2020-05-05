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Немец Ханфман выиграл первый турнир с игроками ATP после карантина

Немец Ханфман выиграл первый турнир с игроками ATP после карантина
Теннис / ATP 0

В Германии завершился выставочный турнир, в котором приняли участие восемь теннисистов. Эти соревнования стали первыми после приостановки сезона из-за пандемии коронавируса.

турнирная таблица

Турнир проходил по круговой системе, а его участниками стали игроки из-за пределов топ-100 рейтинга ATP. Среди них был и немец Дастин Браун, победивший на Уимблдоне в 2015 году Рафаэля Надаля.

Браун в итоге одержал пять побед при двух поражениях. Такие же результаты продемонстрировали его соотечественник Янник Ханфман и британец Ян Хоински. Ханфман и Браун в итоге разыграли финал. Ханфнам одержал победу со счётом 4:2, 4:0.

Хоински в матче за третье место победил ливанца Беньямина Хассана со счётом 4:3, 4:2.

Все игроки получили деньги за участие. Кроме того, они боролись за призовой фонд в размере € 3 тыс.

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