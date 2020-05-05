Шамиль Тарпищев оценил вероятность проведения US Open в 2020 году

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением о вероятности проведения Открытого чемпионата США по теннису в 2020 году. Из-за пандемии коронавируса судьба турнира до сих пор неизвестна. При этом ранее организаторы уже объявили о переносе на сентябрь «Ролан Гаррос» и отмене Уимблдона.
«Пока теннисный календарь оставляет те турниры, которые стоят в календаре в конце года, в том статусе, каком есть. Если открываются границы для иностранных спортсменов, то и Кубок Кремля планируется, он стоит условно в те же сроки, что и стоял. А из турниров «Большого шлема» реально, чтобы в конце года что-то сыгралось, ну если только US Open. И не в Нью-Йорке, а где-нибудь в другом месте
В любом случае при открытии сезона рассматривается закрытый вариант, то есть без зрителей.
Рассматривается вариант, что спортсмены будут даже маркировать мячи — на свои и чужие. Переходы будут с разной стороны, без рукопожатий, обниманий и так далее. Тренировки в помещении не больше часа, после чего проветривание помещения и дезинфекция.
Но сейчас загадывать сложно, неизвестно, будет ли вторая волна. Если две трети стран мира будут закрыты, не будут проводиться соревнования», — приводит слова Тарпищева РИА «Новости» со ссылкой на прямой эфир главы ФТР в «Инстаграме».
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