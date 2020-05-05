Грёнефельд: все отговаривали Федерера встречаться с Миркой
Бывший глава Федерации тенниса Швейцарии (ФТШ) Свен Грёнефельд рассказал об истории взаимоотношений швейцарца Роджера Федерера и его супруги Мирки Вавринец. Они познакомились на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее (Австралия). Грёнефельд вспомнил, что окружение Роджера отговаривало его от свиданий с Миркой.
«Он спрашивал всех, стоит ли ему идти с ней на свидания. Все отговаривали. Но в итоге Федерер принял лучшее решение в своей жизни», — цитирует Грёнефельда Tennis World USA.
Мирка в итоге завершила карьеру в 2002 году из-за проблем с ногой. В тот момент она входила в топ-100 рейтинга WTA.
Роджер и Мирка считаются образцовыми родителями. У них родилось четверо детей — по две пары близнецов, мальчики и девочки.
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