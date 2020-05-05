Шарапова: горжусь частью жизни, в которой был теннис, но сейчас буду заниматься другим

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова провела совместный эфир в «Инстаграме» с лидером мужского рейтинга Новаком Джоковичем. Сербский теннисист спросил у Марии, завершившей карьеру, легко ли ей далось это решение.

«Конечно, мы всегда сталкиваемся с испытаниями. У меня было много идей, чем можно заниматься за пределами корта: бизнес, различные интересы, социальные связи. Пока что я могу не всё реализовать из-за пандемии. Да, я больше не могу испытать эмоции от победы на корте, но теперь я стала ближе к своей семье. Я горжусь той частью моей жизни, в которой был теннис, но сейчас я буду заниматься другими делами», — цитирует «Матч ТВ» Шарапову со ссылкой на прямой эфир.

Шарапова объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года. Она является пятикратной победительницей турниров «Большого шлема». За карьеру россиянка выиграла 36 одиночных титулов WTA и 3 турнира в парном разряде.