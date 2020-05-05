Ведущие теннисные организации выделят на поддержку игроков более $ 6 млн

Более $ 6 млн выделят крупнейшие теннисные организации на поддержку игроков, пострадавших от пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба ATP.

Помимо ATP, средства выделят WTA, Международная федерация тенниса (ITF) и организаторы турниров «Большого шлема». В общей сложности помощь будет оказана примерно 800 теннисистов, которые пострадали из-за приостановки сезона.

Ранее поддержать низкорейтинговых игроков предложили Новак Джокович, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. При этом инициатива нашла поддержку не у всех игроков. Например, против высказался австриец Доминик Тим.

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты перешли на самоизоляцию и стали поддерживать форму индивидуально. Руководители туров сначала заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля, а затем — и до 3 августа. Когда точно возобновится сезон, пока неизвестно.