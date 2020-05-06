Павлюченкова: года три назад был непростой период. Мне не нравился теннис

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала о непростом периоде в жизни, который у неё был несколько лет назад. Спортсменка призналась, что могла завершить карьеру.
«Года три назад у меня был непростой период в жизни. Я столкнулась с личными проблемами, которые никак не могла преодолеть. Мне не нравился теннис, я не получала удовольствия на корте — мне не нравилось ничего. Я не знала, стоит ли мне вообще продолжать. Чувствовала себя эмоционально выгоревшей. Так продолжалось пару лет. Потом медленно, с помощью моих близких, я начала приходить в себя и работать лучше.
Теперь рада, что смогла выбраться. Во мне сейчас столько желания и сил играть, а амбиций ещё больше, чем раньше. Преодоление делает нас теми, кем мы являемся, — я это точно знаю. И знакома со многими людьми, не только спортсменами, которые прошли через то же самое. Именно испытания показывают твой настоящий характер», — цитирует Павлюченкову Behind the Racquet.
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