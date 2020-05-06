Мария Шарапова рассказала, какой суперспособностью она хотела бы обладать

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова, завершившая спортивную карьеру, провела совместный эфир в «Инстаграме» с лидером мужского рейтинга Новаком Джоковичем. Сербский теннисист спросил у Марии о том, какой суперспособностью она хотела бы обладать.

«Я немного Шерлок Холмс, поэтому было бы здорово превращаться в невидимку. Не для того, чтобы за кем-то смотреть, а для того, чтобы меня не замечали», — приводит слова Шараповой «Газета.Ru» со ссылкой на прямой эфир.



Сам Джокович хотел бы уметь летать и телепортироваться.

Шарапова объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года. Она является пятикратной победительницей турниров «Большого шлема». За карьеру россиянка выиграла 36 одиночных титулов WTA и 3 турнира в парном разряде.