Шарапова вспомнила, как юный Джокович выиграл у неё пари и совместный ужин

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова провела прямой эфир в «Инстаграме» с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Во время беседы они вспомнили, как однажды поужинали.

По словам Шараповой, это случилось довольно давно в Индиан-Уэллсе, ещё до того, как Джокович выиграл хотя бы один титул. Во время парного матча в миксте по другую сторону корта была Шарапова. И во время одного из розыгрышей Джокович заключил с Шараповой пари, в случае победы Новака Мария должна была пригласить его на ужин.

«Я тогда я подумала: «Ок, какая разница? Кто этот паренёк вообще?». И тогда ты выиграл и сказал: «Сегодня мы ужинаем вместе. Идём в японский ресторан». Я удивилась, подумав: «Ты серьёзно? Мы правда идём ужинать?». В итоге мы сходили на ужин.

Это было забавно, ты во время ужина достал старый фотоаппарат Kodak и попросил официанта сделать наше фото. Я чувствовала себя так, будто встретилась со своим фанатом. Ничего не помню о том матче, но запомнилась эта олдскульная камера и ужин», — сказала Шарапова.