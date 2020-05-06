Оже-Альяссим: готов участвовать в любых турнирах, которые будут проходить без зрителей

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим заявил, что теперь будет внимательнее следить за расходами на работу тренеров. К этому 19-летнего канадца подтолкнули проблемы, которые возникли из-за приостановки сезона в связи с пандемией коронавируса. Теннисисты лишились доходов из-за отсутствия соревнований.
«Я понимал, что однажды перестану работать с ассоциацией тенниса Канады. И теперь пандемия коронавируса привела к этому. Теперь я буду сам заниматься вопросами тренеров.
Я планирую сперва отправиться в Монако, а затем буду искать соревнования, в которых можно принять участие.
Если мне удастся попасть в Монако и начать тренировки в нормальных условиях, я смогу выбрать турниры для игры.
Что касается возобновления сезона, остаётся много всего неизвестного. У меня есть тренировочный план, буду следовать ему. У меня нет проблем с мотивацией, но очень тяжело видеть, как турниры отменяют. Поэтому я готов участвовать в любых турнирах, которые будут проходить без зрителей», — цитирует канадца Tennis World USA.
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