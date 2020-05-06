Теннисный клуб в Марбелье признал, что не должен был разрешать Джоковичу тренироваться

Теннисный клуб в Марбелье (Испания) признал, что не должен был позволять сербу Новаку Джоковичу проводить тренировку на корте. Ранее первая ракетка мира опубликовал видео, снятое во время тренировки на корте. Джокович признался, что был счастлив впервые оказаться на корте после карантина.

Вскоре стало известно, что, по всей видимости, Джокович нарушил правила самоизоляции. Дело в том, что большинство тренировочных центров должны быть закрыты до следующей недели.

«Сожалеем, что наше понимание правил могло быть ошибочным. И это могло поставить под угрозу здоровье Джоковича и других людей, действующих добросовестно», — приводит слова пресс-службы клуба Associated Press.

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты перешли на самоизоляцию и стали поддерживать форму индивидуально. Руководители туров сначала заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля, а затем — и до 3 августа. Когда точно возобновится сезон, пока неизвестно.