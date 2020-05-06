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«Твои ноги делают туфли выдающимися». Пользователи оценили новое фото Серены Уильямс

«Твои ноги делают туфли выдающимися». Пользователи оценили новое фото Серены Уильямс
Теннис / WTA 0

Американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала новую фотографию в своём «инстаграме». Бывшая первая ракетка мира поделилась фото в деловом костюме, сообщив о совместном проекте с организацией по защите прав женщин Stuart Weitzman.

«Мы работали и завершили этот проект со Stuart Weitzman в начале года. Теперь мы не можем это скрывать! Надеюсь, что мы сможем поделиться посланием надежды и оптимизма», — написала Уильямс.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» американской теннисистки.

Пользователи оценили новую фотографию Уильямс. «Отличные туфли! Но твои ноги делают их выдающимися», — написал один из пользователей.

Фотографию Уильямс также отметили российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, британский пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон и другие известные спортсмены.

Серена Уильямс — 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, четырёхкратная олимпийская чемпионка, бывшая первая ракетка мира.

На прошедшем в конце января Australian Open Уильямс не смогла выйти в четвёртый круг, неожиданно проиграв представительнице Китая Ван Цян со счётом 4:6, 7:6, 5:7.

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