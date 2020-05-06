Шарапова: чувствую облегчение, что мне больше не придётся подвергать своё тело испытаниям

Российская теннисистка Мария Шарапова провела прямой эфир в «Инстаграме» с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Во время беседы Шарапова рассказала, как приняла решение завершить карьеру.

«Если честно, в последние годы я была очень упряма по отношению к своему телу. Я испытывала проблемы, потому что продолжала думать, что справлюсь с очередным препятствием, буду чувствовать себя лучше.

Теперь я чувствую облегчение, что мне больше не придётся подвергать своё тело такому испытанию. Мой отец спросил меня: «Ты не хочешь поехать немного поиграть на закрытом корте?» Я ответила: «Нет, нет!» Прошлым вечером я пошла покрутить педали на тренажёре, пульс поднялся до 172. Тогда я задумалась: «Зачем? Зачем я это делаю?»

Я была готова к окончанию карьеры. Думаю, я создала хороший фундамент для этого. Но, можно сказать, окончание карьеры получилось немного другим, чем я себе представляла, учитывая, что сейчас происходит в мире», — сказала Шарапова.