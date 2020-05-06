Бывшая 12-я ракетка мира Троицки не исключил, что завершит карьеру в ближайшее время

Сербский теннисист Виктор Троицки признался, что всерьёз задумывается о завершении карьеры. 34-летний спортсмен сообщил, что ещё не решил, как поступить дальше. В последние годы бывшей 12-й ракетке мира сопутствовали неудачи. Тем не менее в 2020 году он помог Сербии завоевать дебютный ATP Cup.
«Я уже не так молод. Мне уже 34 года, начинаю больше думать о жизни. Решение будет зависеть от того, как долго продлится история с коронавирусом. Но сейчас теннис не является самым важным делом моей жизни.
Если пандемия закончится раньше, чем ожидается, я попытаюсь вернуться на корт. Я прекрасно осознаю, что уже немолод. Понимаю, что мне придётся изрядно постараться, чтобы вновь вернуть форму и выйти на корт. Но посмотрим, как всё сложится. Если честно, я с нетерпением жду, когда жизнь вернётся в норму», — цитирует Троицки Tennis World USA.
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