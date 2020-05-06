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6-7 мая в Беларуси состоится выставочный турнир с участием Соболенко и Саснович

6-7 мая в Беларуси состоится выставочный турнир с участием Соболенко и Саснович
Теннис / ATP 0

6-7 мая в Беларуси состоятся матчевые встречи Belarus Insurance Cup. В соревнованиях примут участие многие белорусские теннисисты, включая Арину Соболенко. Турнир будет проходить на крытых кортах в Минске, сообщает пресс-служба Белорусской теннисной федерации.

Восьмерых участников разобьют на две подгруппы. Из каждой группы в финал выйдет лучший. На групповой стадии матчи будут играться по два сета до четырёх геймах. В финале матчи будут проходить из трёх сетов до четырёх геймов.

Участниками соревнования помимо Соболенко станут Александра Саснович, капитан команды Кубка Дэвиса Дмитрий Жирмонт, а также Иван Лютаревич, Юлия Готовко, Александр Булицкий, Кристина Дмитрук, Денис Жарин, Эвелина Ласкевич, Александр Калинин, Шалимар Тальби, Александр Леоненко, Анна Кубарева, Мартин Борисюк, Алена Фалей и Александр Згировский.

Соревнования будут проходить без зрителей. Организаторы обещают, что все спортсмены каждый день будут проходить медицинский осмотр. Также участники откажутся от традиционных рукопожатий.

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