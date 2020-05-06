Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Турнирный директор не исключил отмены Australian Open в 2021 году

Турнирный директор не исключил отмены Australian Open в 2021 году
Теннис / ATP 0

Турнирный директор Australian Open Крэйг Тили не исключил, что в 2021 году Открытый чемпионат Австралии по теннису не состоится из-за пандемии коронавируса.

«Худший сценарий — отмена Australian Open. Лучший сценарий — проведение турнира с ограничением на посещение зрителями, будут допущены лишь болельщики из Австралии.

Мы разработали четыре различных сценария, чтобы учесть все возможные варианты. Разработали временные рамки, в которые мы должны принять решения. Сценарии представили всем сотрудникам, партнёрам, спонсорам, австралийским властям», — цитирует Тили The West Australian.

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты перешли на самоизоляцию и стали поддерживать форму индивидуально. Руководители туров сначала заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля, а затем — и до 3 августа. Когда точно возобновится сезон, пока неизвестно.

Шамиль Тарпищев оценил вероятность проведения US Open в 2020 году
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020