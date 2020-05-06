В Германии 7 мая стартует ещё один выставочный турнир, на этот раз сыграют 12 участников
Завтра, 7 мая, в Германии в Хёр-Гренцхаузене стартует очередной выставочный турнир. Ранее Германия уже приняла выставочный турнир, в котором участвовали восемь теннисистов. Его победителем стал немец Янник Ханфман, победивший в финале Дастина Брауна, который на Уимблдоне в 2015 году нанёс поражение испанцу Рафаэлю Надалю.
В турнире примут участие 12 игроков. К Брауну, Ханфману и другим участникам первого соревнования добавятся ещё четыре теннисиста. Будет использована аналогичная система: круговой турнир, сеты до четырёх геймов. Два лучших игрока по итогам турнира разыграют чемпионский титул.
Турнир продлится шесть дней. Зрителей пускать не будут, а самим теннисистам запретят обмениваться рукопожатиями из-за угрозы заразиться коронавирусом.
Немец Ханфман выиграл первый турнир с игроками ATP после карантина
Читайте также
- 6 мая 2020
-
16:17
-
15:31
-
14:49
-
14:22
-
13:41
-
13:13
-
12:44
-
11:59
-
11:32
-
10:58
-
10:13
-
10:05
-
09:44
-
09:20
-
03:26
-
00:59
-
00:17
- 5 мая 2020
-
23:59
-
23:28
-
23:04
-
21:59
-
21:48
-
20:14
-
18:33
-
18:08
-
15:43
-
14:57
-
14:50
-
13:33
-
12:58
-
12:30
-
11:40
-
11:34
-
10:38
-
10:33
Партнерский контент