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Надаль: перестал смотреть новости, что стало хорошей мерой

Надаль: перестал смотреть новости, что стало хорошей мерой
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, как проводит время на самоизоляции. Бывшая первая ракетка мира признался, что сперва ему было сложно адаптироваться к новым условиям, но затем он сумел привыкнуть.

«Конечно, находясь дома, я начал заниматься тем, чего никогда не делал. Ведь я раньше никогда не проводил столько времени дома! Многое мне нравится.

Тем не менее в одночасье мне пришлось отказаться от всего, к чему я привык. Конечно, для людей такие изменения стали шоком. Мы привыкли путешествовать. Но многие люди работали в офисах, для них изменения были не такими серьёзными.

Сперва мне было сложно адаптироваться, но затем удалось привыкнуть. Я снова начал тренироваться дважды в день, утром и после обеда. Я стабилизировал график, начал выполнять привычную работу. Также я перестал смотреть новости, что стало хорошей мерой», — цитирует Надаля El Pais.

Надаль: если бы превентивные меры были приняты раньше, можно было бы избежать жёстких мер
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