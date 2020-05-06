Юниорский № 1 рейтинга заявил, что ещё осенью заразился вирусом, похожим на COVID-19
Лидер юниорского рейтинга Харольд Майо рассказал, что похожим на COVID-19 вирусом заразился ещё осенью 2019 года. Как и очаг пандемии коронавируса, случай имел место в Китае.
«Это случилось во время юниорского „Мастерса“ в Чэнду. Я никогда не чувствовал себя так плохо. Четыре-пять дней я имел большие проблемы с дыханием. Первая ночь после заражения и вовсе казалась адом. Я проснулся в три часа — был озноб, судороги, я был насквозь мокрый.
Сначала я подумал, что это какие-то осложнения после операции на носе, которую я не так давно перенёс. Врач же сказал, что это какая-то тяжёлая разновидность гриппа. Мои родители и некоторые близкие друзья заразились от меня и тоже переболели», — цитирует француза L'Equipe.
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