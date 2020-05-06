Осака, Барти, Азаренко и другие переклеили фамилии на своих футболках, поддержав врачей

Ведущие теннисисты мира присоединились к акции «Настоящие герои» (#TheRealHeroes) и записали видеоролик, в котором выразили поддержку врачам, которые ведут борьбу с коронавирусом. В рамках акции спортсмены заменяют фамилии на своих футболках на имена врачей, борющихся за жизни миллионов людей по всему миру.
В акции, среди прочих, приняли участие Наоми Осака, Коко Гауфф, Бьянка Андрееску, Эшли Барти, Виктория Азаренко и братья Брайаны.
Видео доступно в «твиттере» Наоми Осаки.
18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля, а затем и до 3 августа. При этом до сих пор неизвестно, когда точно возобновится сезон.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 258 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,2 млн.
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