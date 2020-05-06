Надаль заявил, что провёл тренировку на корте в условиях карантина

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль сообщил, что возобновил тренировки на теннисном корте. Испанец заявил, что не нарушал никаких правил самоизоляции, так как занимался на частном корте своего друга. Об этом сообщает Mundo Deportivo.



На протяжении полутора месяцев Рафаэль соблюдал карантин на Мальорке, у себя на вилле в Порто-Кристо. На территории его дома нет теннисного корта по причине того, что совсем рядом расположена академия Надаля. Занятия в ней тем не менее запрещены даже после послабления мер предосторожности в Испании.



Ранее стало известно, что первая ракетка мира Новак Джокович нарушил карантин, проведя тренировку в Марбелье (Испания).



18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров сначала заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля, а затем — и до 3 августа. При этом до сих пор неизвестно, когда точно возобновится сезон.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от коронавируса скончались более 258 тыс. человек. Более 1,2 млн вылечились.

Теннисный клуб в Марбелье признал, что не должен был разрешать Джоковичу тренироваться