Рублёв выбрал между Шараповой и Курниковой

Вторая ракетка России Андрей Рублёв, выбирая между одними из самых ярких российских теннисисток — Марией Шараповой и Анной Курниковой, отдал предпочтение пятикратной победительнице ТБШ.
«Шарапова или Курникова? Шарапова. Я её знаю, мы общались. От неё исходит совершенно другая энергия, чем от спортсменов, которые на людях пытаются вести себя правильно. Совершенно чистая энергия», — заявил Рублёв во время прямого эфира с Марией Командной в её "инстаграме".
18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля, а затем и до 3 августа. При этом до сих пор неизвестно, когда точно возобновится сезон.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 258 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,2 млн.
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