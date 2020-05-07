Андрей Рублёв: родители лишали себя всего, чтобы оплачивать мне академии и тренеров

14-я ракетка мира Андрей Рублёв рассказал о теннисных перспективах юниоров, чьи родители имеют не самый высокий доход.



«Тяжело ли стать известным теннисистом без денег? В моём случае родители лишали себя всего ради меня, чтобы оплачивать мне дорогие академии, дорогих тренеров.



Часто у родителей в теннисе встаёт вопрос — два раза в год ездить отдыхать всей семьей или поехать на турнир всей семьей. Если брать ситуацию, когда реально нет денег, тяжело. Теннис очень дорогой вид спорта. Но тогда тяжело в любом виде спорта. Единичные случаи, когда денег совсем нет, но ребенка заметили и за него решали эти проблемы. Мне так кажется», — заявил Рублёв во время прямого эфира с Марией Командной в её "инстаграме".



Напомним, уже в 16 лет уроженец Москвы стал победителем юниорского «Ролан Гаррос». До паузы в большом теннисе, связанной с коронавирусом, Андрей в 2020 году успел выиграть турниры в Аделаиде и Дохе.