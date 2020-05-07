Надаль: если ATP обяжет сделать прививку от коронавируса, Джоковичу придётся пойти на это

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль предупредил лидера мирового рейтинга серба Новака Джоковича о том, что ему придётся сделать прививку от новой коронавирусной инфекции, если это будет обязательным условием для возобновления теннисного сезона. Напомним, что Новак высказывался против обязательной вакцинации от коронавируса.



«Если тур обяжет всех вакцинироваться, прежде чем разрешит участвовать в соревнованиях в разных странах, Джоковичу придётся пойти на это, чтобы продолжать играть на высшем уровне. Всем нужно будет сделать прививку, в том числе мне. Если ATP обяжет нас вакцинироваться, чтобы играть в теннис, нам придётся это сделать. Это может оказаться таким же обязательным, как то, что сейчас мы сидим дома. Просто нужно следовать правилам», — сказал Надаль в интервью La Voz de Galicia.

Новак Джокович выступил против вакцинации от коронавируса