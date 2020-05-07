Федерер, Надаль, Джокович, Медведев, Зверев предстали в роли персонажей «Властелина колец»

ATP в своём официальном «инстаграме» представила ряд топовых теннисистов в качестве персонажей из кинотрилогий «Властелин колец» и «Хоббит».
Роджеру Федереру достался образ мудрого Гэндальфа. Новак Джокович оказался в роли Торина Дубощита, Рафаэль Надаль — Бильбо Бэггинса (в молодости, из «Хоббита»). Александр Зверев стал Леголасом, Даниил Медведев — Трандуилом. Интересно, что Доминику Тиму досталась женская роль — эльфийки Тауриэль, отсутствовавшей в книге Джона Р.Р. Толкина и появившейся только в экранизации «Хоббита».
18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров сначала заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля, а затем — и до 3 августа. При этом до сих пор неизвестно, когда точно возобновится сезон. Из-за пандемии организаторы уже отменили Уимблдон. «Ролан Гаррос» был перенесён на осень, а судьба US Open до сих пор не определена.
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