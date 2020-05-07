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Рублёв вспомнил, о чём думал в ходе сенсационной победы над Федерером

Рублёв вспомнил, о чём думал в ходе сенсационной победы над Федерером
Теннис / ATP 0

14-я ракетка мира Андрей Рублёв рассказал о матчах с флагманами мирового тенниса. Особняком стоит его встреча со швейцарцем Роджером Федерером на соревнованиях в Цинциннати в прошлом году — россиянин одержал победу со счётом 6:3, 6:4.

«Когда я выходил играть с Марреем, Надалем, я говорил себе, что выйду наслаждаться этими матчами и посмотрю, что выйдет. В матче с Федерером меня задолбало уже выходить наслаждаться, я хотел просто победить.

Я как-то умудрился выиграть первый сет и подумал: «Вообще шикарно». Много игроков, которые легко выигрывали у него первый сет, но и легко потом два проигрывали. Я сказал: «Забудь, что выиграл первый сет, сейчас всё заново началось. Сейчас главное – не упустить».

Когда мне оставалось несколько геймов на своей подаче выиграть, я перестал смотреть на свою команду, на счёт, стал думать, что я вообще проигрываю сет 4:1. «Просто давай выиграем один гейм, чтобы не так легко проиграть» — каким-то самовнушением стал заниматься», — заявил Рублёв во время прямого эфира с Марией Командной в её "инстаграме".

До паузы в большом теннисе, связанной с коронавирусом, Андрей в 2020 году успел выиграть турниры в Аделаиде и Дохе.

Цинциннати (м). 3-й круг
15 августа 2019, четверг. 22:45 МСК
Роджер Федерер
3
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Андрей Рублёв
70
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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