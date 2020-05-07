Рублёв вспомнил, о чём думал в ходе сенсационной победы над Федерером

14-я ракетка мира Андрей Рублёв рассказал о матчах с флагманами мирового тенниса. Особняком стоит его встреча со швейцарцем Роджером Федерером на соревнованиях в Цинциннати в прошлом году — россиянин одержал победу со счётом 6:3, 6:4.



«Когда я выходил играть с Марреем, Надалем, я говорил себе, что выйду наслаждаться этими матчами и посмотрю, что выйдет. В матче с Федерером меня задолбало уже выходить наслаждаться, я хотел просто победить.



Я как-то умудрился выиграть первый сет и подумал: «Вообще шикарно». Много игроков, которые легко выигрывали у него первый сет, но и легко потом два проигрывали. Я сказал: «Забудь, что выиграл первый сет, сейчас всё заново началось. Сейчас главное – не упустить».



Когда мне оставалось несколько геймов на своей подаче выиграть, я перестал смотреть на свою команду, на счёт, стал думать, что я вообще проигрываю сет 4:1. «Просто давай выиграем один гейм, чтобы не так легко проиграть» — каким-то самовнушением стал заниматься», — заявил Рублёв во время прямого эфира с Марией Командной в её "инстаграме".



До паузы в большом теннисе, связанной с коронавирусом, Андрей в 2020 году успел выиграть турниры в Аделаиде и Дохе.