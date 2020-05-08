Фотосессия в поле, награда Олимпиады и роман с Овечкиным. Фото карьеры Марии Кириленко

Россиянка Мария Кириленко ещё недавно радовала любителей тенниса своими результатами на корте и природной красотой. 33-летняя мама двух детей и сейчас выглядит прекрасно.
Профессиональная карьера Марии началась в 2001 году. На счету спортсменки 6 титулов на турнирах WTA в одиночном разряде и 12 – в парном. Наилучшим достижением россиянки на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде является выход в четвертьфинал Australian Open (2010), «Ролан Гаррос» (2013) и Уимблдона (2012), в 2013-м году пробилась в топ-10. В парном разряде была 5-й ракеткой мира, дважды играла в финалах турниров «Большого шлема» (Australian Open-2011 в паре с Викторией Азаренко и «Ролан Гаррос»-2012 с Надеждой Петровой), стала победительницей Итогового чемпионата WTA-2012 с той же Петровой, а всего выиграла 12 парных титулов.
Предлагаем вашему вниманию яркие фотографии карьеры Марии Кириленко в теннисе с начала её профессиональной деятельности по нынешний день.
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