Поспишил раскритиковал Кирьоса, который выступил против слияния АТР и WTA

Канадский теннисист Вашек Поспишил раскритиковал австралийца Ника Кирьоса, ранее выступившего против слияния АТР и WTA. Кирьос написал в «Твиттере»: «Нам не нужно объединяться. Мы спросили большинство АРТ об их мнении по этому поводу? Это будет для нас хорошим решением?»

«Часто теннисисты, как и все люди, высказывают мнение по каким-либо вопросам, не обладая никакой информацией на этот счёт. Просто им нужно что-то сказать. Допускаю, что это относится и к Нику в данной ситуации. Честно говоря, я не считаю, что он вправе высказываться о том, о чём слышит первый раз в жизни и в чём совершенно никак не ориентируется. И я без проблем скажу те же самые слова ему в лицо», — приводит слова Поспишила TSN.