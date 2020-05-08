На выставочном турнире в Германии состоялись матчи второго игрового дня

В Германии продолжается выставочный турнир Tennis Point Exhibition Series-2. Накануне, 7 мая, там состоялись матчи второго игрового дня. В соответствии с правилами турнир проходит по круговой системе, в нём участвуют 12 теннисистов.

После второго игрового дня лидируют немцы Дастин Браун, Янник Ханфман и Константин Шмитц. Все они одержали по две победы в двух матчах.

Браун нанёс поражение соотечественнику Йоганнесу Гертайсу — 4:0, 4:3. Ханфман обыграл ещё одного немца Тима Пюца со счётом 4:2, 4:3. Шмитц оказался сильнее британца Яна Хоински — 1:4, 4:3, 4:3.

Этот выставочный турнир является уже вторым, который проводится в Германии. Победителем первого турнира стал Ханфман, обыгравший в финале Брауна.