Благотворительный фонд Федерера выделил $ 1 млн на помощь жителям Африки

Благотворительный фонд швейцарского теннисиста Роджера Федерера направил $ 1 млн на борьбу с голодом в Африке. Средства выделены на закупку продовольствия для нуждающихся. Сообщается, что наборы продовольствия получат 64 тыс. малообеспеченных семей.

Фонд бывшей первой ракетки мира занимается проблемами Африки с 2003 года. Сам Федерер неоднократно прилетал в страны континента, где специалисты фонда помогают детям получить образование.

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров сначала заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля, а затем — и до 3 августа. При этом до сих пор неизвестно, когда точно возобновится сезон.