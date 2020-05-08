«Просто браво!» Леконт поддержал решение о переносе «Ролан Гаррос»

Бывший французский теннисист Анри Леконт поддержал решение Федерации тенниса Франции перенести «Ролан Гаррос» на сентябрь из-за пандемии коронавируса.
«У организаторов «Ролан Гаррос» была смелость, чтобы действовать. Я считаю, что это очень хорошо! Все критикуют их, утверждая, что они должны были обсудить ситуацию с другими организациями и теннисистами.
Но нет! Они сразу решили перенести «Ролан Гаррос». Какие турниры являются самыми важными? Турниры «Большого шлема». Мы всегда подстраиваем свои календари с учётом Australian Open, «Ролан Гаррос», Уимблдона и US Open.
В конце концов, мы участвуем во всех других турнирах, чтобы подготовиться к этим четырём. Когда есть кто-то, кто может защитить себя, игроков и партнёров, действуя быстро, это заслуживает похвалы! Просто браво!
Всегда должен быть пример для подражания. В лице «Ролан Гаррос» мы получили его в теннисе», — написал Леконт в своей колонке на Tennis Actu.
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