«Просто браво!» Леконт поддержал решение о переносе «Ролан Гаррос»

Бывший французский теннисист Анри Леконт поддержал решение Федерации тенниса Франции перенести «Ролан Гаррос» на сентябрь из-за пандемии коронавируса.

«У организаторов «Ролан Гаррос» была смелость, чтобы действовать. Я считаю, что это очень хорошо! Все критикуют их, утверждая, что они должны были обсудить ситуацию с другими организациями и теннисистами.

Но нет! Они сразу решили перенести «Ролан Гаррос». Какие турниры являются самыми важными? Турниры «Большого шлема». Мы всегда подстраиваем свои календари с учётом Australian Open, «Ролан Гаррос», Уимблдона и US Open.

В конце концов, мы участвуем во всех других турнирах, чтобы подготовиться к этим четырём. Когда есть кто-то, кто может защитить себя, игроков и партнёров, действуя быстро, это заслуживает похвалы! Просто браво!

Всегда должен быть пример для подражания. В лице «Ролан Гаррос» мы получили его в теннисе», — написал Леконт в своей колонке на Tennis Actu.