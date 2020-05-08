Беккер: возможная отмена сезона пойдёт на пользу Джоковичу, Надалю и Федереру

Бывший немецкий теннисист Борис Беккер не считает, что затянувшаяся пауза в теннисном сезоне, вызванная пандемией коронавируса, сможет повлиять на ведущих теннисистов. По мнению Беккера, возрастные игроки, включая Роджера Федерера и Серену Уильямс, смогут сохранить свои организмы на ещё один год. В то же время Энди Маррей, восстанавливающийся после травмы, получит больше времени на подготовку.

«Если сезон будет потерян, не думаю, что это негативно скажется на Роджере Федерере или Серене Уильямс. Их тела не будут подвергаться испытаниям, получается, что в какой-то степени они получат дополнительный год.

Думаю, что такой расклад выгоден и Маррею, он получит больше времени для возвращения в 2021 году.

Мне кажется, этот вариант пойдёт на пользу Новаку Джоковичу, Рафаэлю Надалю и Федереру, ведь они знают, насколько хороши. Они знают, что нужно делать. Мне не кажется, что всё это скажется на них негативно», — цитирует Беккера Tennis World USA.