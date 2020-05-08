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Бывший тренер рассказал, как Федереру удаётся спокойно переносить неудачи

Бывший тренер рассказал, как Федереру удаётся спокойно переносить неудачи
Теннис / ATP 0

Пол Анакон, бывший тренер швейцарца Роджера Федерера, рассказал, как экс-первая ракетка мира справлялся с неудачами. Анакон вспомнил, как в 2011 году Федерер в полуфинале «Ролан Гаррос» обыграл Новака Джоковича, который до этого выиграл 43 матча подряд. Но затем в финале Федерер уступил Рафаэлю Надалю.

«Тогда у Роджера был отличный шанс на победу. В полуфинале он победил Новака, а Джокович до этого в течение всего года не проигрывал. В матче с Рафой Роджер вёл со счётом 5-2 в первом сете. Но затем он проиграл сет и весь матч.

Роджер был горд своим выступлением на турнире. Он очень хорошо умеет справляться с негативными эмоциями. При этом Федерер не скрывает своих чувств, он не ищет оправданий, никого не винит. Он просто очень здраво оценивает происходящее, поэтому продолжает играть даже в 38-летнем возрасте», — цитирует Анакона Last Word on Tennis со ссылкой на подкаст Double Bagel.

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