Бывший финалист US Open считает, что Федерер продолжит карьеру из-за переноса ОИ-2020

Бывший финалист US Open Тодд Мартин поделился мнением о возможном влиянии приостановки теннисного сезона на дальнейшую карьеру швейцарца Роджера Федерера.

«Я думаю, что Федерер хотел бы сыграть на US Open после того, как снимут карантин. Думаю, он смог бы сразу вернуться на корт и начать успешно играть. Он является прирождёнными теннисистом.

Когда я был тренером Мэрди Фиша в середине нулевых, мы однажды отправились в Лондон и провели тренировочный матч с Федерером. Роджер был очень ленив, он практически не бегал. Но он нанёс три потрясающих удара бэкхендом подряд. Наверное, эти удары не были идеальными с технической точки зрения, но его руки и верхняя часть тела сделали своё дело. Мячи летели практически идеально.

Думаю, перенос Олимпиады может повлиять на решение Роджера, он может поиграть ещё год. Для него очень важно завершить карьеру на высокой ноте. Ничто не указывает на то, что его любовь к теннису пропала. Я не удивлюсь, если он будет играть ещё несколько лет», — приводит слова Мартина Ubitennis.