Надаль и Джокович могут возобновить тренировки на корте с 11 мая

Испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович могут возобновить тренировки на корте уже с 11 мая.
Федерация тенниса Испании объявила об ослаблении карантина. Изменение правил позволяет профессиональным спортсменам начать тренировки на открытом воздухе. При этом уже 11 мая спортивные центры и клубы смогут начать свою работу.
Ранее Джокович опубликовал видео с тренировок в теннисном клубе в Марбелье (Испания). Позже стало известно, что Джокович не должен был заниматься на корте из-за запрета. Вскоре руководство клуба принесло извинения, подтвердив, что были нарушены правила, действующие в стране. При этом теннисный клуб взял вину на себя, пояснив, что Джокович не знал о запрете. Тогда руководство клуба сослалось на ошибку в трактовке действующих в Испании правил.
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