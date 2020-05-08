Беременная Цибулкова опубликовала новые фото

Бывшая четвёртая ракетка мира словацкая теннисистка Доминика Цибулкова опубликовала новые фотографии. Спортсменка находится уже на шестом месяце беременности, о которой она объявила ещё в декабре. Фотографии, по всей видимости, были сделаны в день рождения спортсменки. Ей 6 мая исполнился 31 год.
«Получила огромное количество любви на день рождения! Всем большое спасибо», — подписала фото Цибулкова.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Цибулковой.
В активе спортсменки восемь титулов WTA в одиночном разряде. Она не выступала с «Ролан Гаррос» — 2019. В последнем матче Цибулкова проиграла 21-летней Арине Соболенко из Беларуси.
Цибулкова — победительница Итогового турнира WTA в одиночном разряде (2016), финалистка Открытого чемпионата Австралии (2014), победительница девяти турниров WTA (восьми из них — в одиночном разряде), победительница Кубка Хопмана (2009) в составе национальной сборной Словакии. В ноябре 2019 года она объявила о завершении карьеры.
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