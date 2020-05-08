Мартин Тодд: самое простое решение — досрочно завершить сезон 2020 года

Финалист US Open 1999 года Мартин Тодд поделился мнением о приостановке теннисного сезона из-за пандемии коронавируса. Бывший спортсмен заявил, что не считает возможным проводить турниры без зрителей. При этом, как утверждают врачи, до конца 2020 года организаторы вряд ли будут пускать зрителей на соревнования. В связи с этим до сих пор неизвестно, будет ли возобновлён сезон.

«Не думаю, что реально провести US Open в Нью-Йорке в 2020 году. Я работал в правлении теннисной ассоциации США на протяжении шести лет.

Когда мы говорим об основном источнике заработка, которого организаторы лишаются, если на стадионе нет зрителей, становится понятно, что провести турнир сложно. Сложно предположить, как это всё повлияет на спонсоров, ведь они не смогут приглашать своих клиентов на турнир. Организаторы потеряют огромные суммы.

Иногда нужно просто спокойно ждать и позволить всему идти своим чередом. Самое простое решение — досрочно завершить сезон 2020 года. При этом сейчас нет правильных решений», — цитирует Мартина Ubitennis.