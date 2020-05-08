Директор «Мастерса» в Шанхае: сохраняем оптимизм, сделаем всё, чтобы провести соревнования

Директор «Мастерса» в Шанхае (Китай) Майкл Луэвано сообщил, что организаторы ведут работу над проведением турнира. Пока что они не планируют отменять его из-за пандемии коронавируса.

«Мы прорабатываем различные варианты проведения турнира. Всё будет зависеть от того, смогут ли присутствовать зрители, нужно ли будет держать участников на карантине.

Намерены сделать всё возможное, чтобы наш турнир состоялся. Тем не менее пока что рано обсуждать подробности. Посмотрим на развитие ситуации и на то, как проходят другие турниры. Например, как будет проходить US Open. Но мы сохраняем оптимизм», — цитирует Луэвано Tennis Majors.

Теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.